"التأمينات": 2.4 مليون مواطن معاشاتهم أقل من ألف جنيه

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قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن عدد المستحقين للمعاشات في مصر حوالي 9 ملايين مواطن في أول الشهر، وهذا كان يتسبب في تكدس حول أماكن الصرف سواء في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو منافذ البريد، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خطة لتنظيم عملية صرف المعاشات على 3 شرائح لتخفيف التكدس.



وأضاف "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربغاء أن هناك 4 آلاف و450 مركزا لصرف المعاشات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى هناك تنسيقا بين أكثر من وزارة لتيسير صرف المعاشات.



وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا بين المواطنين لمنع التكدس، مؤكدًا أن الوزارة قامت بعمل حملة إعلامية لتوعية المواطنين، قبل صرف المعاشات اليوم.



ونوه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إلى هناك بعض المحافظات قاموا بتوفير وتخصيص مدارس لكى نستطيع صرف المعاشات من خلالها، لافتا إلى أن محافظ لبنك المركزي أصدر تعليماته بعدم خصم أى عمولات عند الصرف من أى مكنة.



ولفت إلى أن 2.4 مليون مواطن معاشاتهم أقل من ألف جنية، لافتا إلى أنه كان هناك اهتمام بصحة كبار السن ولذلك اتخذ إجراءات وقائية واحترازية ؛ حيث تم توفير لهم كمامات ومطهرات.



وفي وقت سابق، صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن اليوم الأربعاء هو أول يوم في صرف المعاشات المستحقة عن شهر أبريل وذلك من خلال منافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.



وأكدت القباج أنه منعًا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف، سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات في البنوك من اليوم الأول من أبريل.