"التأمينات": 2.4 مليون مواطن معاشاتهم أقل من ألف جنيه

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن عدد المستحقين للمعاشات في مصر حوالي 9 ملايين  مواطن في أول الشهر، وهذا كان يتسبب في تكدس حول أماكن الصرف سواء في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو منافذ البريد، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خطة لتنظيم عملية صرف المعاشات على 3 شرائح لتخفيف التكدس.

وأضاف "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربغاء أن هناك 4 آلاف و450 مركزا لصرف المعاشات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى هناك تنسيقا بين أكثر من وزارة لتيسير صرف المعاشات.

وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا بين المواطنين لمنع التكدس، مؤكدًا أن الوزارة قامت بعمل حملة إعلامية لتوعية المواطنين، قبل صرف المعاشات اليوم.

ونوه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إلى هناك بعض المحافظات قاموا بتوفير وتخصيص مدارس لكى نستطيع صرف المعاشات من خلالها، لافتا إلى أن محافظ لبنك المركزي أصدر تعليماته بعدم خصم أى عمولات عند الصرف من أى مكنة.

ولفت إلى أن 2.4 مليون مواطن معاشاتهم أقل من ألف جنية، لافتا إلى أنه كان هناك اهتمام بصحة كبار السن ولذلك اتخذ إجراءات وقائية واحترازية ؛ حيث تم توفير لهم كمامات ومطهرات.

وفي وقت سابق، صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن اليوم الأربعاء هو أول يوم في صرف المعاشات المستحقة عن شهر أبريل وذلك من خلال منافذ الصرف البالغ عددها حوالي 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.

وأكدت القباج أنه منعًا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف، سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات في البنوك من اليوم الأول من أبريل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معاشات بوابة الفجر الفجر التضامن

أخبار تهمك

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يفكر في توجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد رحيل فتحي.. الأهلي يحدد البديل

منذ ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 11 ساعة

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بصورة مثيرة للجدل

منذ أقل من ساعتين

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ 36 دقيقة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل عقد أحمد فتحي مع بيراميدز

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

06:43 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم