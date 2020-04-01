السودان تدين إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين على المملكة





أعربت دولة السودان عن إدانتها وإستنكارها بأشد العبارات إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية الإنقلابية صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجيزان في المملكة العربية السعودية.





وأكدت السودان على رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان، الذي يشكل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين.





وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، أن السودان تضامن حكومة وشعبًا مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.



