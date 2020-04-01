السودان تدين إطلاق الحوثيين صاروخين بالستيين على المملكة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعربت دولة السودان عن إدانتها وإستنكارها بأشد العبارات إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية الإنقلابية صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجيزان في المملكة العربية السعودية.

وأكدت السودان على رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان، الذي يشكل إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين.

وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، أن السودان تضامن حكومة وشعبًا مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

هذا ويذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، قد تمكنت مساء السبت الماضي، من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه العاصمة الرياض، ومنطقة جازان بجنوب المملكة.

ورفضت مليشيا الحوثي الانقلابية، يوم الخميس الماضي، الدعوة الأممية لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، رغم ترحيب الحكومة اليمنية والتحالف العربي.

ودائما ما تنجح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الصواريخ الحوثية إيرانية الصنع، والتي تواصل جرائمها الإنسانية في اليمن.

*الحوثيين
حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمال اليمن مركزا رئيسيا لها. عرفت ب\في الاعلام باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي. ويعد المرشد الديني للجماعة.

وتأسست الحركة عام 1992 نتيجة مايشعرون أنه تهميش وتمييز ضد الهاشميين من الحكومة اليمنية، عرف عن انتماء قادة الحركة وأعضائها إلى المذهب الزيدي، وبالرغم من أن الحركة تُقاد من قبل شخصيات هاشمية زيدية كاريزماتية وتستلهم وجودها من التراث الهاشمي الزيدي اليماني، فهي ليست تحدياً للحكومة اليمنية ولا مظهر محلي من مظاهر الهلال الشيعي العابر للقوميات.

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