استثناء 3 أصناف من قرار وزارة التجارة بوقف تصدير البقوليات





أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن استثناء 3 أصناف من القرار الصادر يوم السبت الماضي بوقف تصدير البقوليات، وذلك بعد موافقة علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على الطلب المقدم من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.





قررت وزارة التجارة والصناعة، استثناء 3 أصناف " الفاصوليا البيضاء، والحمص المعلب، والفول الأخضر المجمد" من قرار وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر.





وأرسل اليوم المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صورة من القرار لرئيس مصلحة الجمارك من اجل اتخاذ اللازم وعدم مواجهة تلك الأصناف لأي عراقيل عند التصدير.





وذكر الخطاب أن قرار الاستثناء تم بناء على موافقة علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على الطلب المقدم من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.





كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت في 28 مارس الماضي القرار رقم 194 لسنة 2020 لوقف تصدير البقوليات، في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا المستجد".





وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التموين قررت إيقاف تصدير البقوليات خاصة من السلع الاستراتيجية كالفول والعدس لمدة 3 شهور.

وأشارت إلى أن الغرض من القرار الإطمئنان أن المخزون يكفي احتياجات السوق المحلي، معقبة: "مستحيل أوافق أصدر سلعة وأنا لدي احتياج".





وخاطبت جمعية رجال الأعمال المصريين وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لاستثناء البقوليات الخضراء مثل الفاصوليا، البازلاء، المانجيتو، وكذلك الفول السودانى، من قرار وقف تصدير، خاصة أن تلك السلع لا تقع تحت بند السلع الاستراتيجية، ومعظم إنتاجها موجه للتصدير ومتوافرة فى الأسواق الداخلية وتغطى كافة أنواع الطلب المحلى بدون أى نقص منها. وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع استجابت لطلب وزير التموين على مصيلحى، بوقف تصدير الفول والعدس للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ونحن نؤيد ذلك، إلا أن قرار وزيرة التجارة تضمن كافة أصناف البقوليات سواء الجافة أو الخضراء مثل الفاصوليا والبازلاء، وهذه ليست من البقوليات وإنما خضروات، وتم تضمينها خطأ بالقرار، ولذا نحن لا نطالب باستثناء،ولكن رفعها من القرار، لأنها ليست من البقوليات وفى الوقت نفسه ليست سلع استراتيجية.





أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي موافقنة وترحيبة بقرار وزيرة التجارة والصناعة، بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، مؤكد أن القرار جاء في وقت تحرص فيه الحكومة على توفير كافة السلع بالأسواق.

وأكد " العربي" على أن هذا القرار ياتي ضمن القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان استقرار السوق من خلال توفير كافة السلع لتلبية مطالب الاستهلاك المحلي في ظل مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك تكاتف كبير بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ علي استقرار السوق خاصة خلال الفترة الحالية التي تحتاج الي تعاون الجميع لتخطي هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ بلدنا.

وأوضح العربي، أن قرار عدم تصدير البقوليات في الفترة الحالية قرار مهم لتوجية الإنتاج بالكامل لتغطية احتياجات السوق المحلي في ظل الظروف الحالية بما يحافظ علي استقرار السوق وهو ما نسعي اليه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.





