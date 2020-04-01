ريال مدريد يضحي بـ3 لاعبين دفعة واحدة لضم "الهداف"

يصر مسئولو ريال مدريد الإسباني، على ضم مهاجم مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم الخط الامامي للفريق الملكي.

ويخطط الريال لضم هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الدولي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.

وذكرت صحيفة " Ok Diario " الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز على إستعداد لإدراج ثلاثة لاعبين في صفقة هاري كين.

وتابعت الصحيفة، أن بيريز مستعد لإقحام الثلاثي جاريث بيل وجيمس رودريجيز ومارسيلو في صفقة الهداف من أجل تخفيض سعر هاري كين.