وزير الصحة التركي: فيروس كورونا وصل إلى كل المحافظات
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:06 م
الفجر
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن فيروس كورونا وصل إلى كل محافظات البلاد البالغ عددها 81 محافظة.
وأوضح "قوجة"، خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى277 شخصاً.
وفرضت السلطات التركية، الثلاثاء، الحجر الصحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية في تطور جديد لمراحل تفشي جائحة كورونا في عموم البلاد.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي أفاد بأنه من بين المصابين بفيروس كورونا "كوفيد -19" 30 رجل أمن و18 من عناصر الدرك و4 في رتبة قائمقام، ووالي واحد.
وأشار صويلو أن تنقل المسافرين بين المدن انخفض بنسبة 98.9 %.
وبلغت حصيلة الوفيات جراء "كوفيد-19" في تركيا 168، مع تسجيل 10 آلاف و827 إصابة، فيما تنتشر مخاوف من احتمال تدهور الوضع بشكل كبير.
وكانت الحكومة التركية اعترفت بتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، وأن الإصابات والوفيات في ازدياد مستمر.
وكان عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا البروفيسور ألباي عزب أعلن، الثلاثاء الماضي، أن من المتوقع زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وفي أسوأ الحالات ستصل إلى 30 ألف إصابة.
وسجلت تركيا، االسبت، 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7402 حالة.
كما سجلت تركيا 16 وفاة جديد بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا 108 حالة.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، في تغريدة على "تويتر" أنه "تم إجراء تحليل لـ7641 شخصًا، أظهرت إصابة 1704 منهم بالفيروس، وارتفع عدد المصابين إلى 7402، وفقدنا 16 مريضا جديدا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 108".
وآخر حصيلة كان الوزير قد أعلن عنها الجمعة، 92 حالة وفاة، و5698 إصابة
وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 10 مارس/آذار الجاري.
وفي وقت سابق اعترف وزير الصحة بتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، وأن الإصابات والوفيات في ازدياد مستمر، بحسب تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.
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