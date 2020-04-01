وزير الصحة التركي: فيروس كورونا وصل إلى كل المحافظات

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن فيروس كورونا وصل إلى كل محافظات البلاد البالغ عددها 81 محافظة.

وفرضت السلطات التركية، الثلاثاء، الحجر الصحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية في تطور جديد لمراحل تفشي جائحة كورونا في عموم البلاد.





جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي أفاد بأنه من بين المصابين بفيروس كورونا "كوفيد -19" 30 رجل أمن و18 من عناصر الدرك و4 في رتبة قائمقام، ووالي واحد.





وأشار صويلو أن تنقل المسافرين بين المدن انخفض بنسبة 98.9 %.





وبلغت حصيلة الوفيات جراء "كوفيد-19" في تركيا 168، مع تسجيل 10 آلاف و827 إصابة، فيما تنتشر مخاوف من احتمال تدهور الوضع بشكل كبير.





وكانت الحكومة التركية اعترفت بتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، وأن الإصابات والوفيات في ازدياد مستمر.





وكان عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا البروفيسور ألباي عزب أعلن، الثلاثاء الماضي، أن من المتوقع زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وفي أسوأ الحالات ستصل إلى 30 ألف إصابة.