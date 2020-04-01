"الفجر الفني" مع محمد جمعة ومدين في احتفالية المليون الأول لكلام عينيه

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:31 م
مدين ومحمد جمعة
مدين ومحمد جمعة
يارا أحمد
تواجد الفنان محمد جمعة، والملحن مدين في الاستديو بعد نجاح كليبهم الأخير دويتو "كلام عينيه" وحقق مليون مشاهدة وعلق عليه عدد كبير من نجوم الفن.

ويستعدوا لتسجيل أغنية جديدة، وتعتبر الدويتو الأول لمحمد جمعة في اقتحام عالم الغناء ومن المتوقع أن تكون مفاجأة .

وكان مفاجأة للجمهور، نشر الملحن مدين فيديو يجمعه بالفنان محمد جمعة داخل الستوديو الخاص به وهما يغنيان أغنية شيرين عبد الوهاب "كلام عينيه" والتي لحنها مدين لشيرين في ألبومها الأخير "نساي" وكانت من كلمات أمير طعيمة وتوزيع حسن الشافعي.

وعلق مدين على الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلًا: "الفن في زمن الكورونا.. كلام عينيه.. مدين.. محمد_جمعة"، وبطريقة كوميدية ظهر كل من جمعة ومدين في نهاية الفيديو وهما يطهران أيديهما بالمطهر خوفًا من التصافح بسبب فيروس "كورونا".

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