أحدهم لاعب شهير.. ضيوف "هزر فزر" السبت والأحد

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 07:11 م
هزر فزر
هزر فزر
الفجر الفني
تستضيف الفنانة هنا الزاهد، عددا من النجوم، في برنامجها الترفيهي "هزر فزر"، الذي تقدمه عبر قناة cbc.

ينقسم النجوم خلال حلقة السبت المقبل، إلى فريقين؛ الأول يضم إدوارد ونسرين طافش ومريهان حسين، والفريق الثاني يضم أيتن عامر وأوتاكا ومحمد عز.

وفي حلقة الأحد يتنافس النجوم من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، ويتكوّن الفريق الأول من نسرين أمين ومحمد ثروت ومنى جمال، أما الفريق الثاني فيتكون من كريم عفيفي وأحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي ورشا مهدي.

برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، ويبث في تمام الساعة العاشرة مساء، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، عبر قناة cbc.

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