"بإطلالة مميزة".. هكذا غازلت هنا الزاهد جمهورها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:16 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
روان هيثم
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الزاهد" في هذه الصورة من داخل سيارتها مرتدية بلوزة من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة مع تغيير لونه الى لون مميزا يتناسب مع جمال بشرتها.

ولم تكتب "الزاهد" أي تعليق على هذه الصورة.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ايه القمر ده ولون الشعر يجنن ولايق عليكي بحبك يا هنونة.

يذكر أن أخر أعمال "الزاهد" مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات" مع زوجها الفنان أحمد فهمي،وعدد من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن ومحمد محمود وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وابراهيم خطاب وهو إخراج "أحمد الجندي" وانتاج شركة "سينيرجي".

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