'حطيتلك سنة أهو'.. هكذا مازح أوس أوس حمدي الميرغني في عيد ميلاده

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:27 م
اوس اوس وحمدي الميرغني
اوس اوس وحمدي الميرغني
روان هيثم
نشر الفنان أوس أوس صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهر "أوس أوس" في هذه الصورة محتفلا بميلاد الفنان حمدي الميرغني ومهنئا له بصورة تجمعه معه.

وكتب "أوس أوس" على هذه الصورة قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا حمود يا غالي وربنا يسعدك ويقويك يا أبو تمارا يا غالي".

وتابع "أوس أوس" مازحا: "عملتلك أيديت وحطيتلك سنة أهو".

وأضاف "أوس أوس" موجهها عبراته لجمهوره قائلا: "أستنوا زيكا وشوقة قريبا بإذن الله".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: أحلى أتنين في الدنيا بحبكم جدا، وكل سنة وانت طيب يا حمدي يا نجم وعقبال مليون سنة في نجاح وتقدم.

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