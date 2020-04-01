إسراء عبدالفتاح تهنئ حمدي الميرغني بعيد ميلاده

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وجهت الفنانة إسراء عبدالفتاح نجمة مسرح مصر رسالة تهنئة لزوجها الفنان حمدي الميرغني بعيد ميلاده .



حيث شاركت إسراء متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات، حيث ظهرت برفقة زوجها بالصورة وعلقت قائلة : "لن أقول كل عام وأنت بخير بل سأقول أنت الخير لكل عام".



انهالت الصورة بكثير من التعليقات حيث علي حمدي قائلا: "وأنا لن أقول سوي كل عام وأنا أحبك".



"مسلسل سوبر ميرو"



سوبر ميرو" تدور أحداثه حول صحفية تدعى «أميرة» تتحول إلى بطلة خارقة وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية أثناء مساعدتها للناس، وهو من بطولة إيمى سمير غانم، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وسمير غانم، ومن تأليف أحمد محيى، ومحمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.



يذكر أن آخر أعمال الفنان حمدي المرغني، هي مشاركته في بطولة مسلسل" فلانتينو" مع الفنان عادل إمام، داليا البحيري، وسليمان عيد، رانيا محمود ياسين، محمد الكيلاني، طارق الابياري، إخراج رامي امام.