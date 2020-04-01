أول ظهو لابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. هل تشبه والدتها؟!

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:45 م
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
مي مرسي
نشرت صفحة "أراب وود" أول صورة لإبنة الفنانة ياسمين عبد العزيز وهي ياسمين حلاوة بعد أن أصبحت شابة بعامها ال18، وذالك عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ابنتها في مكان ملئ بالثلج خارج مصر،وترتدي تيشيرت اسود وشعر منسدل على كتفها ومن الواضح أنها لم تشبه والدتها ،وتراعي الفنانة ياسمين عبد العزيز عدم نشر أي صور لإبنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي،لأسباب غير معروفة.

وقامت ياسمين عبد العزيز بمشاركة صورة لها مع إحدى الفتيات بالأمس،وظن عدد كبير من الجمهور أنها ابنتها وأثار هذا جدل الجمهور بسبب عدم ردها على تساؤلاتهم.

وتحرص "عبد العزيز" على مشاركة جمهورها بكل ما هو جديد في حياتها من أحدث جلسات التصوير، أو أعمالها الفنية الجديدة وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت ارتباطها بالفنان أحمد العوضي من خلال مشاركتها لصورة تجمعهم معا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"،وتبادلا الكلمات الرومانسية.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تشارك في مسلسل "ونحب تاني ليه"،والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، مع عدد من الفنانين منهم شريف منير وسوسن بدر وعماد رشاد وهو تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري
أول ظهو لابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. هل تشبه والدتها؟!
أول ظهو لابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. هل تشبه والدتها؟!
أول ظهو لابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. هل تشبه والدتها؟!
أول ظهو لابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. هل تشبه والدتها؟!
أول ظهو لابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. هل تشبه والدتها؟!
أول ظهو لابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. هل تشبه والدتها؟!

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين عبيد العزيز ياسمين حلاوة مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ابنتها ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

ضربة قاضية.. نجم بيراميدز يرفض الزمالك ويقترب من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

تفاصيل عقد أحمد فتحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

ضياء السيد: الأهلي لا يقف على لاعب وهذا الثنائي الأقرب لتعويض فتحي

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

منذ 36 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ يوم

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع بـ"مدبولي" ورئيس المخابرات العامة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ حوالي 6 ساعات

مجرزة في برشلونة وريال مدريد.. الاستغناء 13 لاعب على رأسهم "منبوذ ميسي وعدو زيدان"

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

ياسمين عبدالعزيز تغازل جمهورها بصورة من كواليس"ونحب تاني ليه"

ياسمين عبد العزيز بإطلالة مميزة مع نجوم مسلسل "ونحب تاني ليه" عبر 'إنستجرام' (فيديو)

ندى بسيوني بابتسامة مشرقة هذا الصباح

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد أزمتها الأخيرة مع شقيقها

ياسمين عبد العزيز تغازل جمهورها على "إنستجرام"

أسماء أبو اليزيد بفستان جرئ في إحدى الحفلات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:14 م

قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

مصائب قوم عند قوم فوائد.. أحمد فتحي يهدي الزمالك صفقتين مدويتين

06:43 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

03:33 م

نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم