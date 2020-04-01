أول ظهو لابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. هل تشبه والدتها؟!

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نشرت صفحة "أراب وود" أول صورة لإبنة الفنانة ياسمين عبد العزيز وهي ياسمين حلاوة بعد أن أصبحت شابة بعامها ال18، وذالك عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ابنتها في مكان ملئ بالثلج خارج مصر،وترتدي تيشيرت اسود وشعر منسدل على كتفها ومن الواضح أنها لم تشبه والدتها ،وتراعي الفنانة ياسمين عبد العزيز عدم نشر أي صور لإبنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي،لأسباب غير معروفة.



وقامت ياسمين عبد العزيز بمشاركة صورة لها مع إحدى الفتيات بالأمس،وظن عدد كبير من الجمهور أنها ابنتها وأثار هذا جدل الجمهور بسبب عدم ردها على تساؤلاتهم.



وتحرص "عبد العزيز" على مشاركة جمهورها بكل ما هو جديد في حياتها من أحدث جلسات التصوير، أو أعمالها الفنية الجديدة وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت ارتباطها بالفنان أحمد العوضي من خلال مشاركتها لصورة تجمعهم معا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"،وتبادلا الكلمات الرومانسية.



يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تشارك في مسلسل "ونحب تاني ليه"،والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، مع عدد من الفنانين منهم شريف منير وسوسن بدر وعماد رشاد وهو تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري