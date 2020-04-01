جهود مكثفة للمجتمع المدني والمتطوعين لمساعدة أصحاب المعاشات

شهد اليوم الأول لبدء صرف المعاشات تضافر للجهود على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، للتيسير على أصحاب المعاشات تنفيذا لتوجيهات نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم نحو انتظام صرف معاشات أبريل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع التكدس في منافذ الصرف والتيسير على أصحاب المعاشات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وجاء ذلك من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف، ووضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان واقامة أماكن الانتظار خارج المنفذ.





ففى محافظة قنا، صرح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بأن صرف المعاشات بقنا شهد انتظاما صباح اليوم؛ حيث تواجد شباب الهلال الأحمر والمتطوعين وجهود المجتمع المدني بمنافذ الصرف المختلفة وكان لهم دور هام في نشر التوعية والإجراءات السليمة في الصرف ومساعدة كبار السن وتوزيع المطهرات عليهم، كما تم تحديد نقاط تواصل من قادة التطوع في الجمعيات من المسئولين عن توزيع المتطوعين على أماكن تكدس المواطنين في أي موقع بنك أو بريد او تأمينات وغيرها للتنسيق مع شباب المتطوعين لتشكيل خلية عمل متناسقة ومتكاملة وقد تم تفقد عدد من منافذ صرف المعاشات والبنوك والبريد للتاكد من تقديم الخدمة ومساعدة أصحاب المعاشات.





أما في الدقهلية، فقد أكد عبد الفتاح يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي؛ علي أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الرئدات الريفيات ومتطوعي الهلال الأحمر وعدد من المجتمع المدني لتخفيف الزحام والتيسير على أصحاب المعاشات وستستمر هذه الإجرءات خلال جميع أيام عمليه الصرف في جميع مراكز المحافظة، حيث تم توزيع عدد ١٣٥ رائدة ريفية على مكاتب البريد والمدارس التي يتم فيها عملية الصرف، وتم التنسيق مع متطوعي الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات الأهلية وتم نشرهم في جميع مكاتب البريد وأماكن الصرف بمدينة المنصورة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وزاره التضامن الاجتماعي في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في جنوب سيناء ، أن اليوم الأول لصرف المعاشات شهد انتظاما على مستوى منافذ الصرف المختلفة وتم الدفع بالعديد من المتطوعين ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الهلال الأحمر للمساعدة في الأعمال التنظيمية للصرف ومعاونة كبار السن ومساعدتهم في تنفيذ إجراءات التعقيم وقد تم تخصيص مدرستين بطور سيناء لمنع التكدس والتي شهدتا استعدادات مكثفة لبدء الصرف بأعمال التعقيم وتزويدهما بالمقاعد لاستقبال أصحاب المعاشات.





وفي الأقصر، قال محمود الشريف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تتم متابعة انتظام صرف المعاشات من منافذ الصرف المختلفة على مستوى المحافظة، حيث تم تفقد اليوم عددا من مكاتب البريد بالأقصر وتم التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية باتباع كافة التدابير الوقائية التي من شأنها منع التكدس والازدحام وقد تم نقل أعمال صرف المعاشات من مكاتب بريد سيدي أبو الحجاج بالأقصر ومكتبي بريد العضايمة والمساوية بإسنا وتخصيص عدد 3 مدارس لصرف معاشات المواطنين منعًا للزحام في مكاتب البريد وهي مدرسة أبو بكر الصديق التجريبية بمدينة الأقصر ومدرسة العضايمة الابتدائية ومدرسة المساوية الابتدائية بمدينة إسنا.





خطة صرف المعاشات





كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، اعتمدت خطة صرف معاشات أبريل، والتي نصت على آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من الشهر، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.





ويصرف الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" (1، 2، 4) من أبريل.





أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، فيصرفون معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (5، 6، 7) من أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه، فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس 8 و9 إبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.





انتظام صرف المعاشات





وتتابع القباج، انتظام صرف المعاشات بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 93 فرعا دون خصم أقساط القروض، وذلك في اليوم الأول لها.



