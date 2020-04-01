حبس تاجر "كيف" ضبط بحوزته "كوكتيل مخدرات" في الوراق

"مكسبها سريع".. كانت حجة ديلر الوراق للاتجار في "الكيف" ليسقط بعدها في قبضة القوة الأمنية، عقب حيازته للمخدرات، لتقرر النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما استمعت لأقواله، والذي اعترف بحيازته لـ6 قطع من مخدر الحشيش، و10 أكياس من الأقراص المخدرة، فيما كشفت التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 39 عامًا، ويتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، وكما طلبت النيابة التحريات حول المتهم.





وأفادت التحقيقات، بأن المتهم اتجه لتجاره المخدرات، لمروره بضائقه مالية، واحتياجه لمبالغ كبيرة، حيث ضبط بحوزته ألف جنيه مقابل الإتجار، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي وكتابة تقرير واف.





وتعود بداية الواقعة، بتمكن ضباط مباحث قسم الوراق، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة القسم، بتهمه حيازته لـ6 قطع من مخدر الحشيش و10 أكياس من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، مبلغ ومالي.





وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته المخدرات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.









"تجارة المخدرات مكسبها كويس"، بهذه الكلمات، اعترف ديلر العجوزة في تحقيقات النيابة، بحيازته لمخدر الشادو وترويجه على عملائه بالمنطقة.





وكشفت التحقيقات، أن المتهم يتواصل مع عملائه بالمنطقة عن طريق الهاتف المحمول، وأنه ضبط بحوزته ٨ لفافات من الشادو، وأنها ليست المرة الأولى في تلك التجارة ويزاولها منذ فترة، لمروره بضائقة مالية واحتياجه لمبالغ كبيرة، حيث ضبط بحوزته مبلغ ٣٥٠٠ جنيه، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، وكتابة تقرير واف.





وأمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة حبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وكان قد تمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة القسم، بتهمه حيازته لـ ٨ لفافات من مخدر الشادو، هاتف محمول، مبلغ ومالي.





وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته لفافات من مخدر الشادو.



