منى زكي تغازل جمهورها بصور جديدة على 'إنستجرام'

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:47 م
منى زكي
منى زكي
روان هيثم
نشرت الفنانة منى زكي مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "زكي" في هذه الصور تستعرض إطلالتها مرتدية جيب تجمع بين اللونين الأبيض والأسود مع بلوزة من اللون الأبيض مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وأشارت "منى" الى بيوتي التجميل الخاص بها، والى أماكن شراء ملابسها التي ظهرت بها في هذه الصور.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: بحبك جدا منمن الجميلة، ربنا يسعد أيامك ومن نجاح لنجاح في جميع أعمالك دائما.

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