وزير الاتصالات يزف بشرى سارة لمستخدمي الإنترنت

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كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسباب ضعف سرعات الإنترنت خاصة أثناء فترة حظر التجوال، قائلًا إن العامل الأول هو زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت، لافتًا إلى أن أعداد المستخدمين زادت عن المخطط له.



وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن السبب الثاني هو المواقع التي يحاول بعض المستخدمين الدخول لها مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التي تحوي مواد ترفيهية أو مواد علمية أو مواقع إخبارية، موضحًا أن هذه المواقع ازداد عليها أعداد المستخدمين.



وتابع: "كلما اقتربنا من حظر الحركة كلما زاد عدد المواطنين المتواجدين في منازلهم ومن ثم أعداد مستخدمي الإنترنت".



وأشار إلى أنه تم توسيع سعة الأجهزة التي تستقبل وترسل البيانات من وإلى مصر خلال الأسبوعيين الماضيين بنسبة 30%، ونخطط الآن لزيادة أخرى لاستيعاب زيادة أعداد المستخدمين، وسيتم اللجوء إلى حلول أخرى".







كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.



وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5،1 حالة لكل مليون مواطن.

