بأمر المحافظ.. غلق مقهي وكافتيريا يمتلكها "برلماني" ببني سويف (صور)

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فوجئ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أثناء خط سيره لجولته اليوم بمركزي الواسطى وناصر، بمقهى وكافيتريا تعملان، على طريق "بني سويف ـ الواسطى" الزراعي، بالمخالفة لقرارات الحكومة والاجراءات الاحترازية.



وقّرر المحافظ إحالة مسئول البيئة بمركز ومدينة الواسطى، للتحقيق، لتقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيتريا، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وهمس أحد المرافقين للمحافظ، خلال جولته، مشيرًا له إلى أن المقهى والكافتيريا تتبعان محطة وقود يمتلكها أحد نواب البرلمان، ومؤجرة لأحد الأشخاص، لكن لم يلتفت إليه المحافظ، وأصر على إغلاقها وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفة.



وناشد المحافظ، المواطنين أن يلتزموا بالاجراءات التي تنفذها الدولة لمجابهة عدوى كورونا، قائلا: "الدولة تفعل مافي وسعها للحفاظ على صحة كل مواطن،يتبقي التزام الجميع بتلك الإجراءات والقرارات، والجميع مشترك في مسئولية الحفاظ على بلدنا وصحتنا وصحة أولادنا،فالشكر كل الشكر لمن بادر والتزم، والثقة في وعي كل المواطنين بأن يستشعروا المسؤولية الكبيرة التي على عاتقنا جميعا".



يُذكر أن المحافظ وضع مسبقًا خطة متابعة ميدانية على مدار الساعة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء، تتضمن جولات ميدانية متواصلة في الصباح والمساء، تشهد تواجد وإشراف قيادات المحافظة، بجانب غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة المتصلة على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، والخطوط الساخنة التي أتاحتها المحافظة سواء خطوط التليفون الأرضي أو على تطبيق الواتس آب لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين في هذا الشأن.



كما تفقد المحافظ، إجراءات صرف المعاشات للمستحقين، بعددًا من المدارس التي وافق على تخصيصها لصرف المعاشات بناء عن طلب منطقة بريد بني سويف، وذلك في ضوء الإجراءات والقرارات الاحترازية التي تنفذها الحكومة ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات العدوى بفيروس كورونا.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن عدد المدارس التي تم تخصيصها لهذا الغرض يبلغ 26 مدرسة، بجانب منافذ مكاتب البريد، وبعض مقرات مراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي ساهمت في منع التكدس والزحام الذي يحدث في أول أيام صرف المعاش.



واطمأن المحافظ ـ بحسب بيان المحافظة ـ على إجراءات صرف المعاشات وتيسير الإجراءات وتوفير أماكن انتظار والإلتزام بمسافات وإرشادات التباعد والمسافات بين المواطنين أثناء عمليات الصرف،وذلك حرصا على سلامة المترددين على تلك المنافذ، مشيرًا إلى أن عملية صرف المعاشات تشهد حتى الآن إقبالا مناسبا بدون تزاحم من المستفيدين.



وشّدد المحافظ على أهمية استمرار الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من أجل سلامة الجميع،وذلك من خلال القيام بأعمال التعقيم والتطهير لتلك المنافذ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم من العدوى.



وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز المنافذ الإضافية من مراكز شباب ومدارس بالتنسيق بين التربية والتعليم والشباب والرياضة ومنطقة البريد للمساهمة مع 110مكتب بريد "منتشرة في ربوع المحافظة" لصرف المعاشات.

