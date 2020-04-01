نجم جديد داخل الأهلي يقرر الرحيل





شهدت الساعات القليلة الماضية ثورة غضب من نجم جديد من نجوم النادي الأهلي بسبب مطالبة النادي استخدامه في صفقة تبادلية.





وكان الأهلي يرغب في استخدام حسين السيد الظهير الأيسر للفريق والمعار لصفوف نادي الصفاقسي التونسي في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز.





وتواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع حسين السيد لمعرفة رأيه في الصفقة التبادلية ولكن تفاجئ بحالة غضب كبيرة من اللاعب مؤكدا على رفضه التام على دخوله في صفقة تبادلية.





وأكد حسين السيد أنه سيرحل عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري ولن يعود للنادي عقب انتهاء إعارته مع نادي الصفاقسي.





وتنتهي إعارة حسين السيد مع نادي الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.



