محافظ أسيوط يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:07 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أمنية فوزي
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقد اليوم، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين، وشدد على تنفيذ القرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا، خصوصًا وأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن، لأنها قرارات احترازية لينجي الله مصر من هذا البلاء.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء تابع الموقف من توفير كافة المستلزمات والسلع، كما ناقش كل محافظ في كل ما يتعلق بحالة كل محافظة.

وأعرب عن شكره للأجهزة التنفيذية في وزارات الصحة والشرطة والتموين، بعد ضبط أماكن غير مرخص لها تقوم بتصنيع مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح أن المحافظة ضبطت اليوم كمامات وجوانتيات ومطهرات غير صالحة، مناشدًا كل من له ضمير أن يلتزم لأن هناك قانونا سيُطبق بكل حسم، لافتًا إلى أن الوضع في المحافظة مُطمئن.

وأشار إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اتصل به صباح اليوم للتأكد من توافر السلع، معربًا عن شكره لجميع منظمات المجتمع المدني لمبادراتهم والتى تنم عن عظمة الشعب المصري، حيث تلقى اليوم اتصالات من مواطنين أعربوا عن استعدادهم لتقديم المساعدات للمحتاجين.


كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5،1 حالة لكل مليون مواطن.

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