حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يصدر أمرا بالبقاء في المنازل مدة ٣٠ يوما

وكان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس برر رفضه استقبال السفينتين بأن مقاطعتي ميامي ديد وبروارد، حيث تقع فورث لودرديل، تضمان ٦٠ بالمائة من عدد الإصابات بكورونا المستجدّ في الولاية البالغ أكثر من خمسة آلاف شخص وتحتاجان إلى فرق طبية في المستشفيات لرعاية سكانهما.





وقد اقترحت قيادات السفينتين تحويل الركاب الذين لا يُظهرون أعراضاً، والكثير منهم متواجدون حالياً على متن روتردام، إلى رحلات متجهة إلى أوروبا والساحل الغربي للولايات المتحدة، ومواصلة معالجة المصابين على متن سفينة زاندام حتى تعافيهم.





ويُفترض أن تتخذ سلطات بروارد صباح الخميس قراراً بشأن رسو السفينتين اللتين تقلان ٢٤٩٠ راكبا، علقوا في بحر الكاريبي بعد أن رفضت موانئ في أمريكا اللاتينية مساعدتهم.





وبحسب بيانات شركة "هولند أمريكا لاين" المشغلة لسفينتي "زاندام" و"روتردام"، ارتفع عدد المصابين ب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حاليا إلى ثمانية أشخاص.



وأضافت البيانات، أن هناك 193 شخصا لديهم أعراض إنفلونزا، وهناك 4 ركاب توفوا دون أن يتم إعلان سبب الوفاة.

وحذر رئيس الشركة المشغلة للسفينتين أورلاندو أشفورد حاليا من وقوع مزيد من الضحايا، إذا لم يتسن للسفينتين الرسو في أي ميناء قريب، وكتب على موقع الشركة: "أخشى أن تتعرض حياة مزيد من الأشخاص للخطر".

يذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صرح الإثنين الماضي، بأنه يأمل في أن ينزل الركاب من السفينة في مدينة فورت لودرديل في فلوريدا ويغادرون المدينة جوا بعد ذلك.

لكن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس لا يريد السماح بذلك، وقال لقناة فوكس نيوز: " إننا نعتبر ذلك مشكلة كبيرة ولا نريد نزول أي أشخاص في فلوريدا في الوقت الحالي"، وأشار إلى أن ولاية فلوريدا قامت بجهود كبرى من أجل توفير أسرة تكفي مواطني فلوريدا المصابين بكورونا، وأكد أن ولايته لن يمكنها أن تقوم حاليا باستنفاد هذه القدرات الاستيعابية لأشخاص لا ينحدرون من فلوريدا ذاتها، وأوضح أنه على اتصال مع البيت الأبيض في هذا الشأن.



