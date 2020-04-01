لاعبو لايبزيج يقدمون لافتة إنسانية رائعة

قدم لاعبي فريق لايبزيج الألماني، لافتة رائعة حيث قرروا التنازل عن نسبة من رواتبهم لمساهدة موظفي النادي في ظل الأزمة التي تعاني من جميع الأندية بسبب تفشي وباء كورونا القاتل.





وكانت مبادرة مشابهة قد اتخذت في عدد من الأندية الأخرى في الدوري الألماني "بوندسليغا"، وكذلك أندية أوروبية أخرى مثل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.





وقال قائد فريق لايبزغ فيلي أوربان، في بيان نشر اليوم الأربعاء: "نحن كفريق، نريد أن نلعب دورنا، الكثير من الناس يفقدون وظائفهم في هذه الفترة والبعض يضطر للعمل بدوام جزئي، نحن كفريق، سعداء بالطبع لأن ذلك لم يصبح أمراً اضطرارياً في لايبزغ حتى الآن، ونرغب في الإسهام في المحافظة على هذا الوضع".





وجاءت مبادرة لايبزغ، المدعوم من شركة ريد بول المنتجة لمشروبات الطاقة، عقب مبادرة مشابهة أطلقها ريد بول سالزروغ النمساوي، المدعوم من الشركة نفسها.





وقال مدير الكرة بالنادي ماركوس كرويتشه: "في الوضع الحالي، تعد هذه علامة جيدة ومهمة لفريقنا، فهذا يظهر أننا في هذه الأوقات، نتكاتف كنادي للتعامل مع مثل هذه المرحلة الحرجة معاً".





ويستمر تعليق المنافسات في ألمانيا حتى 30 أبريل (نيسان) الجاري على الأقل في ظل أزمة وباء فيروس كورونا.



