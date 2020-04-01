أحمد موسى: أتمنى أن تتحمل الدولة نفقات الإقامة داخل الحجر الصحي

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ناشد الإعلامي أحمد موسى، المسئولين بإصدار قرارًا أن تتحمل الدولة نفقات الإقامة داخل الحجر الصحي خاصة أن بعض العائدين من الخارج من العمالة أو ليس لديهم أموال كثيرة، مطالًبا بتنظيم عملية العائدين من الخارج وعدم التزاحم بينهم، معقبًا: "لو أى حد عنده كورونا في العائدين وفي تجمعات سينقل العدوى للكل".



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن مصر اتخذت إجراءات احترازية قوية لمواجهة فيروس كورونا الذي يهدد جميع دول العالم، لافتا إلى أنه يجب أن يوجه لها الشكر على ما قدمته للمصريين فى الداخل أو الخارج.



ونوه الإعلامي إلى أن المصريين العائدين من لندن يخضعون للحجر لصحي في فندن ميريديان المطار، معقبًا: "ده إجراء صحي مش عقابي".



كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.



وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.



وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5،1 حالة لكل مليون مواطن.





