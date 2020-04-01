حاتم فهمي.. يعود لجمهوره بكليب "شفت"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:09 م
حاتم فهمي
حاتم فهمي
الفجر الفني
طرح المطرب حاتم فهمي، على اليوتيوب وعلى المتاجر الإلكترونية الفيديو كليب الجديد لأغنيته "شفت"، ليعود بها لجمهوره بعد غياب فترة طويلة.

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني. 

ويظهر "حاتم"، في الكليب بلوك جديد عليه من حيث الشعر والملابس، ويسعى لتقديم عدة أعمال تنال إعجاب الجمهور خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات "شفت":.. 
"شفت مين فينا طلع خَسران.. و سنين داخلين ف رهان.. على مين كان بايع مين.. سيبتَك تعند أيام ما مشيت.. وأديك راجع حَنيت.. و بتسأل حبنا فين".

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