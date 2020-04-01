فرسنا تسجل 509 وفاة جديدة ليتخطى العدد الإجمالي 4000 شخص

وأشارت فرنسا، إلى أن من يحتاجون إلى أجهزة إعاشة من المصابين بفيروس كورونا تخطى عددهم 6000 شخص.

وتزايد عدد الوفيات في القطاع الصحي بفرنسا، في الوقت الذي يعاني فيه من نقص الموارد والإمكانيات، فلم يتلقوا حتى الآن الأقنعة الواقية من طراز "إف. إف. بي2"، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.





ونقلت الصحيفة الفرنسية عن أحد الأطباء قوله: "كل شيء ينفد، لا مزيد من معطف الطبيب، ولا الكمامات، ولا الجل الكحولي المائي، ولا حتى قفازات"، مضيفاً: "الوضع ببساطة لا يصدق، حتى طلب المعدات الذي قمنا به في فبراير/شباط لم يصل حتى الآن".





وبينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نحن في حالة حرب ضد فيروس كورونا المستجد"، يرى الأطباء الفرنسيون أنهم لا يريدون أوامر، يريدون فقط الوسائل.





وأعلنت وكالة الصحة الإقليمية الكبرى في فرنسا، ارتفاع عدد الوفيات من الأطباء إلى 10، بعد وفاة طبيبين آخرين في ألزاس، فقدا حياتهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.





والأسبوع الماضي، توفي الطبيب ماهين راملول (70 عاماً) في مستشفى كولمار بفيروس كورونا المستجد؛ وفي اليوم نفسه، توفي الطبيب أوليفييه جاك شنيلر (68 عاماً) في مستشفى في تريفينانز، إثر إصابته بالفيروس، وكان قد تطوع لمساعدة زملائه في علاج المرضى، بحسب صحيفة "لكسبريس" الفرنسية.