شاهد.. كيفية التعامل مع المصريين المتوفين في إيطاليا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:17 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
عرض برنامج "أحلام مواطن" تقريرًا يوضح كيف يتم التعامل مع المصريين المتوفين بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، بعد تردد شائعات حول حرق جثثهم.

وقال طارق أبو الجدايل، مراسل برنامج "أحلام مواطن"، في إيطاليا، خلال التقرير الذي أذاعه البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، عبر فضائية "المحور"، إن حالات الوفاة بين المصريين المقيمين في إيطاليا بسبب فيروس كورونا وصلت إلى 4 وفيات، بعد توفي أيمن عاطف خطاب من قرية ميت الموز بشبين الكوم بمحافظة المنوفية وتم دفنه على الطريقة الإسلامية.

وأوضح أن مجدي حسنين المستشار العمالي بميلانو قدم واجب العزاء لأسرة المتوفى نيابة عن محمد سعفان وزير القوى العاملة، وتعهد بحصول أسرة المتوفى على جميع مستحقاته.

وتابع أبو الجدايل: "الإهمال في الأزمات يؤدي إلى كوارث، حيث ارتفعت حالات الوفاة في إيطاليا لتصل إلى 800 حالة يوميًا، بمعدل حالة وفاة كل دقيقتين، والإصابة 84 ألف حالة إصابة"، منوهًا إلى أن العلاج الوحيد هو الجلوس في المنزل لما فيه حرص وسلامة على الجميع.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5،1 حالة لكل مليون مواطن.

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