310 ألف برميل واردات الأردن من النفط العراقي في مارس الماضي

قالت المهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاربعاء، إن الكميات المستوردة من نفط العراق بلغت خلال شهر مارس الماضي حوالي 310 الاف برميل، بمعدل 10 الاف برميل يوميا.





وأشارت زواتي إلي إن مصفاة البترول الأردنية استقبلت منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي لدى موقع المصفاة/ الزرقاء، في الخامس من سبتمبر 2019، وحتى نهاية شهر مارس 2020، ما مجموعه 1 .2 مليون برميل وبمعدل يومي بلغ حوالي 10 الاف برميل.





وتقاسم 1195 صهريجا عراقيا وأردنيا خلال شهر مارس الماضي نقل كميات النفط الخام العراقي المستورد بموجب مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق في الثاني من شهر فبراير 2019.





وأوضحت أن عملية نقل النفط العراقي تتم حاليا وفقا للمعطيات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، بتفريغ الصهاريج العراقية في صهاريج أردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين.







