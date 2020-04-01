قرار عاجل من السيسي بشأن تكاليف الحجر الصحى للعائدين من الخارج

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
صديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، حسبما أعلن برنامج الحياة اليوم.

واجتمع، منذ قليل، الرئيس السيسي برئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس المخابرات العامة.


وأوضح السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها لتأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5،1 حالة لكل مليون مواطن.

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