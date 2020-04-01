اتحاد جدة يحسم مصير بوني

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:17 م
ويلفريد بوني
ويلفريد بوني
وكالات
يسعي مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي إلى حسم مصير لاعب الفريق الإيفواري ويلفريد بوني، وذلك مع فابيو كاريلي المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.



وكانت إدارة اتحاد جدة تعاقدت مع اللاعب قبل شهرين على أن تكون فترة الانتقالات الشتوية وما بعدها حتى نهاية الموسم فترة تقييم لما يقدمه، لاسيما أن للإدارة الحق في تمديد عقده لموسم إضافي آخر.



وطرحت الإدارة أمام كاريلي خياراً آخر في مركز الهجوم، وهو المهاجم الصربي ألكسندر بيزيتش بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي إف سي سول الكوري الجنوبي حتى نهاية الموسم الحالي حيث يرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى نهاية الموسم المقبل.



وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا.



وسجلت السعودية 1720 إصابة بفيروس كورونا و16حالة وفاة.

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