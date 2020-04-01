عاجل| "الفجر" تواصل الانفراد.. تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لـ"كورونا"

كشفت الدكتورة نهى حبشي، المدرس في قسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، تفاصيل جديدة عن أول علاج مصري لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث ترأس فريقًا بحثيًا يضم الدكتورة مروة محمد أبوسريع، أستاذ مساعد في مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب، والأستاذ سالم الفقي.





وقالت الدكتورة نهى - التي اختصت "الفجر" بتفاصيل مشروعها البحثي - إن مشروعها عبارة عن مقترح علاج لفيروس كورونا المستجد، باستخدام بروتين، "ونشرنا برائتي اختراع عام 2016، حيث كان من ضمن ما تم تسجيله في البراءة الثانية، أن البروتين فعال لكل عائلة كورونا (7 عائلات)، موضحة أن هذا الفيروس معروف منذ عام 1960.





تجربة فاعلية البروتين



وتابعت - في توضيح لما نشرته "الفجر" أمس الثلاثاء - "مشتغلناش على كورونا في براءة الاختراع، لكن كل الشغل كان على فيروسي C وB والإيدز، وذلك قبل ظهور كورونا الجديد، وبعد ظهور الفيروس وفي ضوء النتائج السابقة التي حصلنا عليها، حبينا نجرب فاعلية البروتين على فيروس كورونا، فتم عمل الدراسات المعلوماتية الحيوية، والتي أعطت نتائجًا جيدة ومُبشرة".

واستطردت: "بالتالي بحثنا عن مكان لاستكمال الجانب العملي على الفيروس، ولم نجد سوى مركز التميز العلمي التابع للمركز القومي للبحوث، والذي يتولى حاليا العمل على البروتين، ولازلنا في انتظار النتائج".

اهتمام "التعليم العالي"