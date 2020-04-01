ريال مدريد يفسد صراع كبار أوروبا على موهبته التي بزغت في ألمانيا

تناولت العديد من التقارير الصحفية دخول أكثر من منافس في سباق الحصول على خدمات المغربي أشرف حكيمي، نجم ريال مدريد.





وأشارت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان دخل في سباق الحصول على خدمات حكيمي بدءًا من الموسم المقبل، بعدما أبدى تشيلسي أيضًا اهتمامه بضم اللاعب.





وجائت هذه العروض بعد الأداء الذي قدمه حكيمي مع دورتموند على مدار موسمين، فإن سعره لن يقل عن 60 مليون يورو.







