ريال مدريد يفسد صراع كبار أوروبا على موهبته التي بزغت في ألمانيا
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:20 م
الفجر الرياضي
تناولت العديد من التقارير الصحفية دخول أكثر من منافس في سباق الحصول على خدمات المغربي أشرف حكيمي، نجم ريال مدريد.
وأشارت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان دخل في سباق الحصول على خدمات حكيمي بدءًا من الموسم المقبل، بعدما أبدى تشيلسي أيضًا اهتمامه بضم اللاعب.
وجائت هذه العروض بعد الأداء الذي قدمه حكيمي مع دورتموند على مدار موسمين، فإن سعره لن يقل عن 60 مليون يورو.
وفي المقابل فان ريال مدريد لا يفكر في التفريط في حكيمي، ومن المؤكد أنه سيعود إلى إسبانيا بمجرد انتهاء الموسم لمناقشة مستقبله، خاصة أن مشاركته أساسيًا غير مضمونة في وجود داني كارفخال.
يذكر أن أشرف حكيمي انتقل الى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، لموسمين، ينتهيان في يونيو المقبل.