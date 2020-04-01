"البيئة" تعلن رفع الحظر عن استيراد المواشي من جيبوتي





أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، رفع الحظر المؤقت عن استيراد المواشي من جمهورية جيبوتي.





وكانت وزارة البيئة، فد أعلنت في شهر أكتوبر من العام 2019، عن تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، عقب ثبوت وجود عينات إيجابية لمرض حمى الوادي المتصدع في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة.





هذا وأعربت جيبوتي عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات إطلاق جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجيزان.

وأكدت على رفضها القاطع واستنكارها الشديد لهذا الاعتداء الجبان، الذي يشكل إمعانًا في انتهاك قواعد القانون الدولي، الذي يستهدف ترويع الآمنين في هذا التوقيت العصيب، الذي يسخر فيه العالم أجمع جهوده لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

كما شددت في بيان لها، على تضامنها مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معربة عن خالص دعواتها وتمنياتها بأن يحفظ المولى عز وجل المملكة وشعبها الكريم من كل مكروه.





ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في المملكة إلى 1720 حالة.



