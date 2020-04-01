"البنتاجون" يعلن إصابة 93 شخصا بـ كورونا على متن السفينة تيودور روزفلت

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:17 م
وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية
الفجر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء اليوم الأربعاء، إصابة 93 شخصا بفيروس كورونا على متن السفينة الحربية الأمريكية تيودور روزفلت.

ويذكر أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، وفاة أول جندي في الخدمة جراء إصابته بفيروس كورونا والذي أصبحت الولايات المتحدة رقم واحد في العالم بشأن معدل الإصابات.

الجمعة الماضي، أحصى البنتاجون 652 إصابة بفيروس "كوفيد-19" في صفوف موظفيه العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم والمتعاقدين معه، فيما توفي متعاقد واحد بسبب الفيروس.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن البنتاجون مستمر في نشر وحدات من الحرس الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا.
ترامب يحذر من عدد وفيات هائل بكورونا
وفي إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا، تعاقدت هيئة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع مع 4 جهات لشراء 8 آلاف جهاز تنفس اصطناعي، للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين بالفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد على مستوى العالم من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة إذا استطاعت تثبيت عدد الوفيات جراء كورونا عند رقم يتراوح بين 100 ألف و200 ألف بدلًا من العدد المتوقع 2.2 مليون وفاة فسيكون إنجازا عظيما.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الإثنين: "لا يزال أمامنا الكثير من الأبحاث ونتواصل مع الدول الأخرى للقضاء على كورونا"، مشيرا إلى حشد كل القدرات المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين بالفيروس.

وفي 19 مارس الجاري، قال قائد الحرس الوطني الأمريكي، إنه يتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس في جهود مواجهة فيروس كورونا الذي يتفشى بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعيا لنشرهم على المستوى الاتحادي.

وقال الجنرال جوزيف لينجيل خلال إفادة صحفية بوزارة الدفاع (البنتاجون): "من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلا، لكن أتوقع الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامي المشكلة". 

وذكر أنه رغم أن الرئيس بوسعه نشر الحرس الوطني على المستوى الاتحادي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقي في هذا الوضع كما أنه ليس على علم بأي خطط للقيام بذلك.

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