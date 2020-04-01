زيدان يطرد 12 نجمًا من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، حيث يستعد مدرب الملكي إلى إجراء تغييرات موسعة بداية من الموسم المقبل.









وقالت صحيفة "صن" البريطانية أنه بحسب قوانين رابطة الدوري الاسباني، فإن كل فريق يجب أن يكون به 25 لاعباً، بينما يتواجد حالياً 37 لاعباً في قائمة الفريق.







وذكرت الصحيفة أن زيدان حدد 12 لاعباً سيتم الاستغناء عنهم بنهاية الموسم الجاري، جاء على رأسهم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده في يونيو (حزيران) 2021.







وأضافت الصحيفة أن الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغز، اللذان يعدان من أصحاب الأجور العالية في الريال، يتواجدان ضمن قائمة الراحلين عن الفريق.







وكان بيل قريباً من الرحيل إلى شنغهاي شينهوا الصيني الصيف الماضي، قبل أن يرفض ريال مدريد رحيله في اللحظات الأخيرة.







وأشارت تقارير صحافية بريطانية إلى رحيل خاميس رودريغز إلى آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.







وضمت القائمة أيضاً المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المنضم إلى صفوف النادي "الملكي" الصيف الماضي، وكذلك لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل.







كما اشتملت القائمة على كل من المغربي أشرف حكيمي المعار لبروسيا دورتموند الألماني وداني سيبايوس المعار لصفوف آرسنال الإنجليزي وكذلك خيسوس فاييخو المعار لصفوف وولفرهامبتون وماريانو دياز لاعب الفريق وسيرجيو ريغليون ومارتن أوديغارد وبورخا مايورال.