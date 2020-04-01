'خراجة' يطالب بعقد اجتماع عاجل للهيئات: الصحفيون أول من أضيروا من أزمة 'كورونا'

قال محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين للجنة الاقتصادية، إن الصحفيون أول من أضيروا من أزمة فيروس كورونا المستجد؛ فانخضفت نسبة المبيعات بشكل كبير، بالإضافة إلى الإعلانات، والتي تعد أكبر مصدر لتمويل المؤسسات الصحفية المختلفة.





وأكد في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، ضرورة مخاطبة مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، وذلك لكي تتحرك وتتدارك الأزمة، وتبدأ البحث في كيفية إدارة الأزمة تو ماذا بعد الأزمة.





وأضاف: "يجب أن يتم تعقد اجتماع عاجل، بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، للوقوف على حقيقة الخسائر،ووضع الحلول المختلفة، وإنقاذ الصحافة في أسرع وقت".





وكانت قد عقدت لجنة إدارة الأزمة بالهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعٍ لها يوم السبت 28 مارس الماضي، برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة، وحضور بعض رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.





واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع السابق، الوضع الراهن، فيما يتعلق بمدى توافر خامات ومستلزمات الإنتاج للإصدارات الصحفية القومية (ورق، أحبار، ألواح طباعية، محلول ترطيب، وغيرها من مستلزمات الإنتاج)، وأكد الحاضرون على توافر خامات ومستلزمات الإنتاج في المخازن بالمؤسسات الصحفية لمدة ستة أشهر، لطباعة الإصدارات اليومية والأسبوعية.





وأكدت اللجنة على الدور الرئيسي والفعال الذي تلعبه البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية في الوقت الراهن، وضرورة تكثيف العمل بها على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار التخفيف من تواجد العاملين داخل المؤسسات، مع التأكيد على أهمية التفاعل السريع والفوري مع كل الأحداث والأخبار المتعلقة بالظروف الصحية الراهنة والإجراءات التي تتخذها الدولة، والاهتمام بنشر الوعي وتدقيق الأخبار والمصداقية.





وشددت الهيئة على نشر نسخ الـ PDF للإصدارات الورقية على البوابات الإلكترونية في تمام الساعة السادسة مساءً، بنفس يوم الإصدار ونشر الإصدارات الأسبوعية بعد موعد صدورها بـ 48 ساعة.





وراجعت اللجنة الإجراءات الصحية التي تتبعها المؤسسات الصحفية القومية، ومنها استخدام كواشف الحرارة ومواد التطهير والتعقيم، وإشراف الإدارات الطبية داخل المؤسسات على ما يتم اتخاذه من إجراءات طبية للعاملين بها وذلك تحت إشراف مباشر من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية.





وأكدت اللجنة ضرورة التيسير على الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وخصوصًا السيدات، اتساقًا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين وتخفيف العمالة لأقصى درجة ممكنة.



