تعيين أمل جمال مديرًا تنفيذيًا للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية

قرر مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي، تعيين الدكتورة أمل جمال سليمان مديرا تنفيذيا للاتحاد.





جاء القرار بعد المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة، حيث تمتلك الدكتورة أمل جمال خبرات إدارية وعملية كبيرة اكتسبتها طوال سنوات عملها في وزارة الشباب والرياضة وتولت خلالها العديد من المناصب القيادية.





يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، هو الهيئة المسؤولة عن رياضات ذوي الإعاقة الذهنية في جمهورية مصر العربية، وتمثيل مصر رسميا في البطولات الدولية من خلال المنتخبات القومية، في ١٠ رياضات مختلفة وتم إشهاره في ٢٤ فبراير ٢٠١٤ تحت مظلة اللجنة الباراليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية "Inas".





وينظم الاتحاد ١٨ بطولة محلية في الموسم الرياضي، ويضم ٦٧ هيئة رياضية، و٢٥٠٠ لاعب ولاعبة، و ٣٢٥ مدرب.



