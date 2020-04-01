نتفلكس تحصل على حقوق عرض جميع أفلام ماغي بو غصن

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حصلت شبكة نتفلكس على حقوق عرض جميع أفلام الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، وقررت عرض فيلم كل أسبوع لها.



ونشرت ماغي بو غصن، صورة من أول فيلم سيعرض على شبكة نتفلكس، وعبرت عن سعادتها بسبب هذا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكتبت "بو غصن": "‫كتير مبسوطة وفخورة إنه ⁧‫نتفلكس‬⁩ أخدت حقوق عرض كل الأفلام اللي شاركت فيها.، ‫‫ورح تعرض أسبوعيًا فيلم جديد ‬‫البداية مع ⁧‫حبة كاراميل‬⁩ اللي حابب يقضي وقت حلو صار موجود على ⁧‫نتفلكس‬⁩، ‫ناطرة تحضروه وتبعتوا تعليقاتكن ".



وتفاعل الجمهور المتابع لها بشكل كبير وانهالت عليها التعليقات، ومن بينهم النجم ظافر العابدين، البطل أمام ماجي بو غصن، في فيلم حبة كاراميل، وهو أولى الأفلام التي ستعرض لها على نتفلكس.



وقال ظافر العابدين، في تعليقه لها: "أخبار ممتازة يا صديقتي" كما قدمت النجمة سيرين عبد النور، التهنئة لها على ذلك الخبر، وعلقت: "مبروك حبيبي".



فيلم "حبة كراميل" بطولة ماغي بو غصن، ظافر العابدين، طلال الجردي، جيسي عبدو، هشام حداد، مي سحاب، مي صايغ، كريستيان الزغبي، ومن تأليف مازن طه، وإخراج إيلي حبيب.

