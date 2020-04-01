تراجع مبيعات السيارات في إيطاليا بنسبة 86 % بسبب تفشي فيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
أعلنت رابطة شركات صناعة السيارات الأجنبية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إن المبيعات في إيطاليا تراجعت بنسبة 86 في المائة في مارس ، مع توقف نشاط المبيعات خلال الشهر بسبب القيود المفروضة على مكافحة تفشي الفيروس التاجي.

وقالت الجمعية، إن المبيعات في مارس بلغت 28،057 وحدة. وانخفض التسجيل بنسبة 5.9 في المائة في يناير و 8.8 في المائة في فبراير عندما تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في إيطاليا.

تم إغلاق أجزاء كبيرة من شمال إيطاليا في 8 مارس بما في ذلك ميلان لمنع انتشار الفيروس، ووقف معظم الأنشطة التجارية، بما في ذلك مبيعات السيارات، وتم تمديد القيود إلى بقية البلاد في 10 مارس، ثم تم فرض الإغلاق في إيطاليا في البداية حتى 3 أبريل، لكن الحكومة قالت إنها ستمدد حتى 13 أبريل على الأقل، ومن المتوقع صدور مرسوم رسمي بحلول يوم الخميس.

وطلب ميشيل كريشي، رئيس المجموعة، من الحكومة اتخاذ تدابير إغاثة، بما في ذلك توسيع الدعم الحالي للسيارات التي لا تنبعث منها أكثر من 70 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر للسيارات التي تنبعث منها 95 جم / كم. وقال إنه ينبغي زيادة حوافز سيارات الشركة.

وقال كريشي إن الإجراءات المطلوبة يجب أن تستمر حتى منتصف عام 2021 على الأقل وستكلف ما يقدر بـ 3 مليارات يورو.

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مبيعات السيارات في إيطاليا فيروس كورونا صناعة السيارات

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