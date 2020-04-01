"أطيب وأكرم راجل في الدنيا"..علا رشدي تحتفل بعيد زواجها العاشر

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احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد زواجها العاشر من الفنان أحمد داوود، حيث قامت بمشاركة بعض الصور التي تجمعهم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت"رشدي" تعليقا على هذه الصور مهنئة زوجها بعيد زواجهم قائلة "الذكرى العاشرة يا حبيبي..عشر سنوات من كل شئ..عقبال 100 سنة كمان من كل شئ..ربنا يخليك لينا كلنا أكرم وأطيب راجل في الدنيا".



وتفاعل الجمهور مع الصور مهنئينهم بعيد زواجهم فقال أحدهم "كل سنة وانتو دايما مع بعض"، وقال آخر "بجد ياعلا انتي انسانة تبعث البهجة..عسولة".



وفي هذا السياق هنأ احتفل أحمد داوود بعيد زواجه بعلا رشدي من خلال بعض الصور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا "كل سنة وانتي طيبة يا أم العيال".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مشاركتها في فيلم "قصة حب"،والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم هنا الزاهد وأحمد حاتم.