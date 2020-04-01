قنوات المتحدة تتوقف عن البث 45 ثانية لمؤازرة جيش مصر الأبيض

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 08:38 م
المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية
الفجر الفني
فى إطار دورها المجتمعى دشنت المتحدة للخدمات الإعلامية حملة لمؤازرة وشكر أطباء وأطقم تمريض وكل العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى مصر، والذين يقفون فى المقدمة من أجل حماية أرواح المصريين من الفيروس الفتاك كوفيد 19 أو المصطلح عله "كورونا".

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المجموعة أن تلك المبادرة انطلقت على خلفية اجتماع قنوات شركات المجموعة برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، وتم الإتفاق على مشاركة القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة فى تلك المبادرة لتحية الأطقم الطبية التى أطلق عليها مصطلح "جيش مصر الأبيض".

وعن تفاصيل المبادرة أفاد "صالح" أنه فى الـ 10 ونصف مساءا، سيتوقف إرسال كل قنوات المتحدة لمدة 45 ثانية، ليتحد الجميع فى توجيه الشكر لهؤلاء المحترمين والمحترمات، وأوجه الدعوة لكل المصريين أن يصفقوا من داخل بيوتهم فى هذا التوقيت لجيش مصر الأبيض الذى يقوم بمهمة عظيمة فى حماية أهل بلدنا مصر حماها الله.

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