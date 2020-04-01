تراجع أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي





واصلت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من ارتفاع أسعار الدولار مع التوجه لتوفير السيولة مع تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا، ومخاوف من الركود عميق للاقتصاد العالمي.





وألغي القطاع الخاص الأمريكي لـ27 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، كما انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة.





وكان الذهب حقق مكاسب قوية خلال التعاملات وسط تفاقم المخاوف بين صفوف المستثمرين حول وباء الكورونا، الذي أصاب أكثر من 900 ألف شخص حول العالم حتى الآن.





وتأتي هذه المعنويات بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الموقف في البلاد خلال الأسبوعين القادمين واصفاً إياهم بأنهما سيكونان "مؤلمين للغاية".





ويتزامن ذلك مع استمرار جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم الأسواق والاقتصاد، حيث قرر بالأمس توسيع قدرة عشرات البنوك المركزي الأجنبية على الوصول إلى الدولار الأمريكي خلال الأزمة عبر السماح لهم بتبادل حيازتهم من سندات الخزانة مقابل قروض دولارية لمدة ليلة واحدة.





وتراجع سعر العقود الأجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.3 بالمائة، مسجلاً 1591.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى في الاتجاه الصاعد 1612.40 دولار، ومستوى 1576 دولاراً للأوقية في الاتجاه الهبوطي.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1582.48 دولار للأوقية.





وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 99.78.











وتراجعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بضغط من ارتفاع سعر الدولار مع اتجاه المستثمرين إلى السيولة النقدية بدلاً من الأصول الآمنة، مع زيادة المخاوف من تداعيات فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي الروسي عن وقف شراء الذهب اعتبارًا من غداً 1 أبريل، دون تقديم أيّ تفسير وراء القرار.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 2.8 بالمائة ليسجل 1596.60 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 2 بالمائة ليسجل 1589.31 دولار للأوقية.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوي 99.501.

ومن جانب أخر حققت أسعار الذهب مكاسب ملحوظة بنهاية تعاملات الربع الأول من العام الجاري، بعد صعود بنحو 30 دولاراً خلال مارس، ليسجل مكاسب شهرية وفصلية بنحو 1.9 بالمائة (30 دولاراً) و4.8 بالمائة (73.5 دولار) مع خسائر الأسهم وسط تفشي وباء كورونا وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي.



وهوت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الإثنين، بعد أن ارتفعت أسعار الدولار والبورصة الأمريكية حيث شهد مؤشر "داو جونز" مكاسب بنحو 500 نقطة خلال التعاملات.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي حتى نهاية الشهر المقبل وسط احتمالات تفاقم أزمة الكورونا في الولايات المتحدة في الأسبوعين القادمين.

وكان الرئيس الأمريكي أقر حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع الانكماش الاقتصادي الذي سببه الفيروس، بعد تمريرها من جانب مجلسي النواب والشيوخ.



