إيطاليا تشهد عددا أقل من وفيات فيروس كورونا اليوم

كشفت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع من 727 إلى 13,155. وهي زيادة أقل بكثير مما شوهد يوم الثلاثاء وأدنى مستوى يومي منذ 26 مارس.





ومع ذلك، ارتفع عدد حالات الإصابات الجديدة بشكل أكثر حدة من اليوم السابق، حيث نما بمقدار 4،782 مقارنة بـ 4،053 السابقة، وبذلك وصل إجمالي الإصابات منذ ظهور التفشي في 21 فبراير إلى 110،574، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





في لومباردي، مركز تفشي المرض، ارتفعت الأرقام اليومية للوفيات والحالات مقارنة بتلك التي كانت موجودة في اليوم السابق، وعكس الاتجاه الأخير.





من بين المصابين أصلاً في جميع أنحاء البلاد، تعافى 16،847 بشكل كامل، اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 15،729 في اليوم السابق. كان هناك 4035 شخصًا في العناية المركزة، مقارنة بـ 4023 شخصًا سابقًا.





سجلت إيطاليا حالات وفاة أكثر من أي مكان آخر في العالم وتمثل حوالي 30 ٪ من جميع الوفيات العالمية الناجمة عن الفيروس.





وسجلت أكبر حصيلة يومية لإيطاليا من الوباء يوم الجمعة الماضي، عندما قتل 919 شخصا. كان هناك 889 حالة وفاة يوم السبت و 756 يوم الأحد و 812 يوم الاثنين و 837 يوم الثلاثاء.



