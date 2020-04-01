بعد طلبها بطرد مصابي كورونا ..الجمهور يشن حملة ضد حياة الفهد ويصفها بالعنصرية

تصدرت حياة الفهد تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشن عدد من الجمهور المصري وجمهور الخليج العربي حملة ضدها، بسبب طلبها بطرد المصابين بفيروس كورونا المستجد خارج الكويت معللة أن المستشفيات في الكويت لا تتحمل هذا العدد من المصابين من خارج الخليج العربي وذالك رغم عدم وجود أي تصريحات من الدولة بأنها لا تقدر على كل هذه الحالات.





أغضبت تصريحات "الفهد" عدد كبير من الجمهور ووصفوها بالعنصرية واللا إنسانية وخاصة أنها تعد من أشهر ممثلات الخليج العربي، فقال أحد المدونين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معبرا عن غضبه "الفنانة القديرة حياة الفهد، عن العمالة السائبة، الترحيل أو قطوهم بالبر، صدمة يا أم سوزان مثل هذا الكلام، العمالة السائبة في الكويت من صناعة تجار الإقامات، لا ذنب للعمالة، كيف نكون دولة الإنسانية ونطالب برمى البشر فى البر؟، أتمنى منها مراجعة تصريحها"، وقال آخر "ما بصدق إن هذي حياة الفهد اللي بنتابعها من يوم نحن صغار".





وعارض رأيها جميع جماهير الوطن العربي وتعجبو من تصريحاتها ومن أبرز التعليقات أيضا "قمة العنصرية من فنانة خدعت أجيالا تبا لكل دموع التمثيل"، "وحشية لا حدود لها" ،"سقوط مدو للفنانة الكويتية..الله المستعان".





يذكر أن الفنانة الكويتية حياة الفهد طالبت في تصريحات لها من خلال مكالمة هاتفية في برنامج "أزمة وتعدي" المذاع على قناة "atv"، بطرد الوافدين من الدول الأخرى من المصابين بفيروس كورونا المستجد خارج البلد قائلة "احنا ملينا خلاص وما عندنا مستشفيات، وعلى شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم، إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر وأكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون، الديرة خربانة من تجار الإقامات، كل الملفات اللى بالشؤون لازم توقف ويجب تسفير العمالة السائبة إلى دولهم، فالكويت لا يتحمل هذا العدد، ملينا منهم يأكلون ويعلنون الديرة".



