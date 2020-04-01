مكتشف سعاد حسني وجد لقاء الخميسي.. ما لا تعرفه عن عبد الرحمن الخميسي

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يحل اليوم ذكرى رحيل الشاعر اللامع صاحب الصوت الذهبي عبد الرحمن الخميسي، مكتشف السندريلا سعاد حسني، وجد الفنانة لقاء الخميسي.



وتُقدم لك بوابة "الفجر الفني" في هذا التقرير معلومات عن متعدد المواهب عبد الرحمن الخميسي، في ذكرى رحيله



1- عبد الرحمن عبد الملك الخميسي مراد، ولد فى 13 نوفمبر 1920 فى بورسعيد.



2- في سن مبكرة بدأ الخميسي يكتب الشعر ويرسل قصائده من المنصورة فتنشرها كبرى المجلات الأدبية حينذاك مثل "الرسالة" للأستاذ أحمد حسن الزيات، و"الثقافة" للأستاذ أحمد أمين.



3- في عام 1936 قرر الإنتقال إلى القاهرة، وأجبرته الظروف على العمل بائعا في محل بقالة وكمسري ومصححًا في مطبعة ومعلما في مدرسة أهلية والنوم على أرائك الحدائق، كما جاب الريف مع فرقة "أحمد المسيري" المسرحية الشعبية التي كان صاحبها يرتجل النصوص.



4- دخل إلي عالم الصحافة بانضمامه إلي جريدة المصري لسان حال الوفد قبل ثورة 1952.



5- لمع الخميسي شاعرًا من شعراء الرومانسية ومدرسة أبوللو بروادها الكبار: علي محمود طه، ومحمود حسن إسماعيل، وإبراهيم ناجي، وغيرهم.



6- وفي سنوات ما قبل ثورة 52، أخذت تظهر مجموعات الخميسي القصصية التي صورت طموح المجتمع المصري وخاصة الطبقات الفقيرة إلي عالم جديد، وعندما قامت ثورة يوليو، وأغلقت صحيفة المصري.



7- اعتقل الخميسي وظل رهن الحبس من يونيه 1953 حتى منتصف ديسمبر 1956 نظرا لموقفه الداعي للتشبث بالحياة الحزبية الديمقراطية.



8- بعد الإفراج عنه التحق بجريدة "الجمهورية" لكن الحكومة قامت فيما بعد بنقله فيما يشبه العزل السياسي مع مجموعة من أبرز الكتاب إلي وزارات مختلفة وكان نصيبه منها وزارة التموين.



9- ألف في تلك الفترة فرقة مسرحية باسمه كتب وأخرج أعمالها ومثل فيها وجاب بها المحافظات، كما كتب للإذاعة عدة مسلسلات لاقت نجاحا خاصا أشهرها "حسن ونعيمة" التي تحولت لفيلم واعتبرها النقاد "قصة روميو وجولييت" المصرية.



10- اكتشف سعاد حسني، من خلال موقف وهو كان عائد من مشوار استوقفه شخص فى الشارع وذكره باسمه وبأنه كان ممن يستمعون إلى محاضراته عن التذوق الموسيقى فى "جماعة الجرامفون" بكلية الآداب وتذكره هذا كان عبد المنعم حافظ الذى اتضح أنه زوج الست جوهرة والدة سعاد حسنى.



11- دعى أسرته فى حى الفوالة القريب، وفى اليوم التالى ذهب ومعه نجله، وكان الجميع يطلقون عليه القديس، ودخلوا عمارة متواضعة ثم شقة بسيطة الأثاث. وعرفهم عبد المنعم حافظ، بزوجته الست "جوهرة" والدة سعاد، جلسوا وتناولوا الطعام ثم ظهرت سعاد وهم على وشك الانصراف. دخلت بصينية شاى صغيرة، نحيفة، خجولة. ابتسمت ووضعت الصينية وجلست ولم تنطق بحرف، فقط كانت تنظر إليهم وتأملها "الخميسي" طويلًا لا أعرف لماذا ثم قال: "هذه البنت نجمة".



12- انتقل إلي تعريب الأوبريتات في تجربة كانت الأولى من نوعها في تاريخ المسرح الغنائي خاصة أوبريت "الأرملة الطروب"، وألف العديد من الأوبريتات المصرية، ثم انتقل إلي تأليف وإخراج الأفلام السينمائية. إلي جانب ذلك كله كان الخميسي يواصل دوره الصحفي، والأدبي في مجال القصة والشعر.



13- قال المخرج الكبير هنري بركات، فى لقاء تلفزيونى معه إن عبد الرحمن الخميسى، قدم له فكرة وسيناريو فيلم "حسن ونعيمة " وهو بدوره قدمها للموسيقار محمد عبد الوهاب بصفته منتجًا سينمائيًا، وقدم الخميسى مع مشروع الفيلم اسمين جديدين: سعاد حسنى ومحرم فؤاد. فاعترض عبد الوهاب، لأنهم وجوه جديدة وخاف من الفشل التجاري للفيلم، ولكن تمسك "الخميسي" بهم وقام هنري بركات، بإقناع "عبد الوهاب" لتصبح بعد ذلك السندريلا سعاد حسني.



14-وترك أثرًا خاصًا بدوره في فيلم الأرض ليوسف شاهين، في دور الشيخ يوسف.



15- وللخميسى من الأبناء 13 الأكبر عبدالملك والد لقاء الخميسى، أحمد الخميسى وشقيقته ضياء وفتحى الخميسىن عزة، عائشة، منى، وله أربعة أبناء من سيدة أخرى هم: عبدالرحمن، وجهاد وعرابى، وطارق، ثم اثنان من سيدة رابعة هما خالد الخميسى، وهند، أحفاده عددهم 23 حفيدا، منهم الفنانة لقاء الخميسي.



16- هاجر الخميسي من مصر في رحلة طويلة من بيروت إلي بغداد ومن بغداد إلي ليبيا ومنها إلي روما ثم باريس ثم موسكو، وقضى ما تبقى من سنوات حياته في الغربة حتى وفاته في أبريل 1987، فنقل جثمانه ليدفن في المنصورة حسب وصيته الأخيرة.

