ناريمان لـ"الفجر الفني": "مش ملاحظ حاجة" فكرة رامي جمال.. وطموحي مجال التجميل

الفجر الفني

في البداية نهنئك على أغنية "مش ملاحظ حاجة "، من صاحب فكرة الديو ؟ وكيف جاءت فكرة الأغنية؟



هل يوجد أعمال فنية جديدة تستعدي لها خلال الفترة المقبلة ؟؟



ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلي قلبك ؟



ما الأغنية التي تطلبيها من رامي جمال دائماً يغنيها لكي؟



وما أكثر أغنية أحببتيها في ألبوم رامي جمال؟



ما شعورك عندما حيرك رامي جمال بينه وبين الغناء؟ وحالياً شعورك عندما قمتوا بعمل ديو سوياً؟



كان شعور صعب كثراً، لأنني كنت أغني منذ طفولتي، فكان صعب الإختيار لي كثيراً في ذلك الوقت، ولكن حبي لرامي كان أكبر، وهذا ما جعلني أوافق، وعندما جاء وقالي لي على فكرة الديو فرحت كثيراً، وعلمت في ذلك الوقت كم هو يشعر بي، يريد سعادتي بأن أكون معه في ألبومه الجديد.





بدايتك في مجال الغناء ومن الذي قام باكتشاف موهبتك وشجعك للدخول في هذا المجال ؟ وهل تتذكري أول أغنية قمتي بغنائها؟



عندما كنت فى المدرسة والأوبرا، والذي كان يشجعني دائماً والدي رحمه الله، أول اغنية قدمتها كانت يا ورد على فل وياسمين، وقمت بغنائها في برنامج سينما الأطفال.





ما الصعوبات التي واجهتك في مشوارك الفني ؟



صعوبات الوسط الفنى كثيرة، خصوصاً للبنت، ومع الأسف الظروف الإنتاجية فى مصر صعبة وهذا كان من أسباب اقتناعى بكلام رامي وكم صعب هذا المجال.





هل الفن أثر على حياتك الشخصية ..؟ وماذا أخذ منكي الفن وماذا اعطاكي؟



لم يؤثر الفن على حياتى الشخصية بالعكس فكان السبب أنني أقابل رامى وأحبه وهذا كان أحلى شئ أعطاه لي.





برأيك من من المطربين أثبت نفسه وكانت بدايته برنامج اكتشاف المواهب الغنائية؟



ناس كثيرة خرجت من برامج المسابقات، واستطاعت إثبات نفسها، ومنهم من إختفى بعد فترة ومنهم من إستطاع إستكمال مشواره مثل رامى جمال الذي كانت بدايته فى برنامج ستار ميكر ومثل وائل كفورى ونوال الزغبى و إليسا الذين كانو فى ستديو الفن لبنان وغيرهم كثير.





من الجندي المجهول في حياتك؟



والدتى الله يباركلي في عمرها.





حدثينا عن قصة حبك مع رامي جمال؟



قصة حبى مع رامى تشبه كتير من قصص الحب التي تبدأ بصداقة ثم تتطور لحب وجواز، ولكن الفرق إنها أخذت مني فترة زمنية طويلة، حتى قررت ترك الغناء والبقاء مع رامى.





هل تفضلي طرح الأغاني علي الطريقة السنجل أم الألبوم؟



أفضل طرح ألبوم أكثر من سينجل





أي نوع من الأغاني تفضلي ..؟ وما المطرب المفضل لديك حاليا و قديما ؟



بالنسبة لي فترة التسعينات والمطرب المفضل قديماً عبد الحليم حافظ حديثاً رامى جمال وعمرو دياب.





هل يوجد لكي أصدقاء في الوسط الفني؟ ومن أقربهم؟



يوجد لدي الكثير من الأصدقاء فى الوسط الفنى، أقربهم ساندي.





هل لديك مواهب أخرى غير الغناء؟





الغناء الطهى و الكثير فى مجال التجميل.





ما أكثر صفة تحبيها في الرجل ؟ وأكثر صفة تكرهيها فيه؟



أكثر صفة أحبها فى الرجل الحنية والكرم واحترام المرأة وأكثر صفة أكرها العكس القسوة وعدم تقدير المرأة والبخل.





رأيك في المهرجانات الشعبية المنتشرة؟ ورأيك في قرار هاني شاكر؟





لم أسمع المهرجانات إطلاقاً، ولا أفضل هذا نوع ابداً وأنا مع قرار منعها بالتأكيد، وأندهش كثيراً من الناس التي تستطيع سماع هذا النوع من الأغانى.







طموحك في مجال الغناء ونصيحة لكل موهوب مبتدئ يتمني الدخول في هذا المجال ؟



طموحى فى مجال التجميل الذي بدأت فيه حالياً اكثر من الغناء، بالرغم من حبى للغناء، لكن سعيدة كثيراً بحياتى حالياً ونصيحة لكل موهوب، كلما تتعب وتحب الفن كلما يعطيك وتنجح فيه

وجه رقيق وملامح بريئة وصوت شجي حنون دافئ يطرب الآذان عند سماعه ويشد انتباهها، فنانة خطفت القلوب منذ الوهلة الأولى لظهورها، تميزت بإحساسها العالي، حديثنا عن الفنانة ناريمان.والتقى "" بناريمان في حوار خاص تحدثت لنا من خلاله عن الأغنية التي جمعتها بزوجها الفنان رامي جمال "مش ملاحظ حاجة" وعن ورأيها في أمور كثيرة بكل صراحة وشفافية، وإلى نص الحوار:صاحب فكرة الديو كان رامي، وجاءت له فكرة هذه الأغنية بعدما كانت مكتوبة لمطربة تقوم بغنائها، جاءت له فكرة أنها تكون دويتو ويتم إضافة الجزء الخاص برامي فى الأغنية، وتواصل مع أحمد المالكي قال له على الفكرة، وبتد ذلك حدثني عنها.لا توجد خطة حالياً لشئ حتى الآن.بالتأكيد الديو مع رامى وأغنية الحال ده مش نافع.بطلب من رامى "أوعدينى"دائماً لأنها كان يغنيها لي وكانت إهداء لي .البوم رامى الجديد كله بالنسبة لي مفضل ولا أستطيع اختيار أغنية واحدة.