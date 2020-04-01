الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد لمواجهة فيروس كورونا

الداخلية تطلق المرحلة الـ 12 لمبادرة كلنا واحد أول أبريل



انطلقت مبادرة "كلنا واحد"، مساء اليوم الأربعاء، بجميع مراكز محافظة المنيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، واللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء محمود خليل مدير أمن، المنيا، وبقوة تأمينية برئاسة العقيد وائل زكي رئيس مباحث تموين المنيا، ويحضور المقدم أحمد أنور، رئيس قسم الاعلام والعلاقات بمديرية الأمن والمقدم حسن شلبي مشرف منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية بالمنيا.وأطلقت وزارة الداخلية، المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، في إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد لتوفير السلع الأساسية والغذائية وتخفيف العبء عن المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% اعتبارًا من الأول من شهر أبريل بعدد (18) سلسلة تجارية بـ(776) فرعا والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة أمان على مستوى الجمهورية.أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق المرحلة الثانية عشرة من مبادرة (كلنا واحد)، اعتبارًا من الأول من شهر إبريل القادم، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه تم التنسيق مع 18 سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية، مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذلك التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.من جانبها، أعلنت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، المشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.