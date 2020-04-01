أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 1 إبريل: أول رد من أحمد فتحي بعد رحيله.. نجم بيراميدز يختار الأهلي ويرفض الزمالك.. التخطيط لتوجيه ضربة قاتلة إلى الزمالك

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها رفض أحمد فتحي نجم الفريق تجديد تعاقده ورحيله بنهاية الموسم الحالي.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 1 / 4 / 2020:-





أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز





بات أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبا من الرحيل عن النادي الأحمر نهاية الموسم الجاري.





ورفض احمد فتحي عدم تجديد تعاقده مع النادي الاهلي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





وكان فتحي قد طلب مهلة 48 ساعة للرد على عرض الأهلي بتجديد تعاقده لمدة موسمين مقابل 22 مليون جنيه، بجانب شارة قيادة الفريق الأحمر.





وفي نفس الإطار أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.





واقترب فتحي من الانضمام لصفوف بيراميدز ليلحق بزميله السابق عبد الله السعيد.





أول تعليق من أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلي





كشف أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري أنه أخطر مسؤولي النادي بأنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن ذلك القرار لا يعني انتهاء علاقته مع النادي.





وقال فتحي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إنه سيرحل بنهاية الموسم ويختار وجهة أخرى يختتم فيها مسيرته، لكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا لا يعني انتهاء علاقته بالأهلي.





وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي المصري برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وفي حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، عقدت اجتماعا مع أحمد فتحي لحسم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، لكن اللاعب طلب 48 ساعة للرد وحسم الأمر.





وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي مساء اليوم رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم (وقت انتهاء تعاقده مع النادي)، متمنين له التوفيق في مسيرته الكروية.





خاص- وكيل رجب بكار: اللاعب يرحب بالانتقال للأهلي وهذه أخر تطورات المفاوضات





قال وليد عبد الهادي وكيل أعمال رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن أي لاعب في مصر يتمنى الانضمام للنادي الأهلي.





عبد الهادي أضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"النادي الأهلي أكبر الأندية في إفريقيا وأي لاعب يحلم باللعب له".





وتابع :"النادي الأهلي مختلف عن أي ناد أخر ويقدر لاعبيه جيدًا ويعلم قيمتهم".





وعن أخر المفاوضات بين الأهلي وموكله قال :"في الوقت الحالي لا يوجد مفاوضات ولم يتحدث معنا أحد في هذا الأمر".





وواصل :"أخر المفاوضات مع رجب بكار كانت في شهر نوفمبر الماضي لكن بيراميدز رفض رحيل اللاعب".





وأشار :"بكار يرحب بالانضمام للأهلي، "ماحدش يطول يروح الأهلي".





وأوضح :"اللاعب داخل النادي الأهلي يختلف عن أي ناد أخر، أتمنى أن تتم الصفقة".





بعد رحيل فتحي.. الأهلي يحدد البديل





قام النادي الأهلي بتحديد بديل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأحمر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري، بعدما قرر اللاعب عن التجديد للفريق والرحيل بنهاية الوسم.





ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع رجب بكار ظهير نادي بيراميدز الأيمن في الصيف القادم لتعويض أحمد فتحي في حالة رحيله في نهاية الموسم الجاري.





وتواصل مسئولو الأهلي بالفعل مع رجب بكار وأبدى اللاعب موافقته على الانضمام إلى النادي الأحمر ولكن طالب إدارة النادي بالتواصل مع نادي بيراميدز الفترة القادمة وإنهاء الصفقة مع إدارة النادي.





تفاصيل عقد أحمد فتحي مع بيراميدز





لايزال يتصدر ملف أحمد فتحي والنادي الأهلي الساحة الرياضية حاليا، في ظل رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء بعد مسيرة حافلة بالانجازات والبطولات.





وكان أحمد فتحي قد أعلن اليوم الأربعاء، نهاية مسيرته الكروية مع الأهلي، وخوض تحدي جديد في نهاية الموسم الحالي.





وعلم الفجر الرياضي، أن أحمد فتحي وقع عقود انتقاله مع فريق بيراميدز، وسينضم للفريق بدءا من الصيف المقبل.





وتوصل فتحي لاتفاق مع بيراميدز للحصول على 16 مليون جنيه سنويا، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.





ويعد فتحي من النجوم الكبار داخل القلعة الحمراء، حيث لعب للفريق منذ 12 عاما وتوج بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات.





خاص.. هل يضم الأهلي أطهر الطاهر بعد رحيل أحمد فتحي؟





أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن هذا الموسم هو الأخير له داخل جدران القلعة الحمراء بعدما رفض تجديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية العام الجاري.





وكان أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني قد دخل دائرة المرشحين للتعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن اللاعب عقده سينتهي مع فريقه بنهاية الموسم، لتعويض رحيل فتحي.





وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ "الفجر الرياضي" أنه لم يتحدث أحد من مسؤولي الأهلي مع أطهر الطاهر للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأضاف المصدر، أنه لا توجد أي مفاوضات مع أطهر لأرتداء قميص القلعة الحمراء حتي هذه اللحظة.





وكان الطاهر قد قدم مستوي مميز مع فريقه الهلال السوداني ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى دور المجموعات والذى كان معه فى نفس المجموعة النادي الأهلي وقام بالتسجيل فى مرمي المارد الاحمر فى مباراة انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف.





كما قام أيضًا بالتسجيل فى مرمي النجم الساحلى التونسي وصنع هدف أمام بلاتنيوم الزيمبابوي مما جعل اللاعب يلفت الأنظار خاصة انه لاعب حاسم ويجيد اللعب فى أكثر من مركز





بعد كهربا.. الأهلي يفكر في توجيه ضربة قاتلة للزمالك





تدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، التعاقد مع محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، وفريق مصر المقاصة الحالى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبلغ وكيل أعمال اللاعب إدارة الأهلى، بترحيب محمد إبراهيم بخطوة ارتداء القميص الأحمر خلال الفترة المقبلة.





وتنتظر إدارة الأهلى عرض اللاعب على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، قبل فتح خطوط الاتصال مع اللاعب وناديه الحالي لضمه خلال الفترة القادمة.





ويحاول الأهلى تدعيم المركز رقم 10، فى ظل خروج صالح جمعة من حسابات المدير الفنى، بالإضافة الى صعوبة استعادة عبدالله السعيد مرة أخري من بيراميدز.





وأخطر أحمد فتحي لاعب الأهلي، مسؤولي النادي الأهلي بأنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.





وقال فتحي اليوم الأربعاء: "سأرحل بنهاية الموسم، وسأختار وجهة أخرى اختتم فيها مسيرتي، لكني أكد في الوقت نفسه أن هذا لا يعني انتهاء علاقتي بالأهلي".



