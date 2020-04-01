أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 1/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الأمم المتحدة تحذر من التأثيرات "الوخيمة" لفيروس كورونا

حذرت الأمم المتحدة من آثار "وخيمة" محتملة وطويلة الأمد لتفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد على البلدان والاقتصاد العالمي ودعت إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || تقارير أمريكية تكشف تخطيط ميليشيات عراقية إيرانية لشن الهجوم

كشف مسؤول أمريكي، مساء اليوم الأربعاء، عن تقارير استخبارية أمريكية تشير إلى تخطيط ميليشيات عراقية مدعومة من إيران لشن هجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

أخبار عالمية عاجلة اليوم || بريطانيا تقرر استدعاء 3000 من قوات الاحتياط لمواجهة كورونا