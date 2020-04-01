أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:38 م
صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 1/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الأمم المتحدة تحذر من التأثيرات "الوخيمة" لفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
حذرت الأمم المتحدة من آثار "وخيمة" محتملة وطويلة الأمد لتفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد على البلدان والاقتصاد العالمي ودعت إلى تعاون دولي أكبر لمكافحة الوباء.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تقارير أمريكية تكشف تخطيط ميليشيات عراقية إيرانية لشن الهجوم
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
كشف مسؤول أمريكي، مساء اليوم الأربعاء، عن تقارير استخبارية أمريكية تشير إلى تخطيط ميليشيات عراقية مدعومة من إيران لشن هجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || بريطانيا تقرر استدعاء 3000 من قوات الاحتياط لمواجهة كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
قررت بريطانيا، مساء اليوم الأربعاء، استدعاء 3000 من قوات الاحتياط في الجيش لمواجهة كورونا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".
 

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