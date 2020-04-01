ريال مدريد يضحي بنجومه الثلاثة مقابل التعاقد مع جوهرة توتنهام
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:32 م
الفجر الرياضي
قدم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عرضه الأول لضم المهاجم الإنجليزي، هاري كين، نجم توتنهام، وفقا لتقرير صحفي فرنسي.
وأشار موقع "le10sport" الفرنسي في تقرير مفصل، إن عرض ريال مدريد سيشمل 3 لاعبين، وهم خاميس رودريجيز، وجاريث بيل، ومارسيلو.
ويسعى الريال لتخفيض قيمة التعاقد مع كين، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تواجهها الأندية بسبب فيروس كورونا الجديد من خلال اقحام الثلاثي في الصفقة، بالإضافة إلى أن اللاعبين الثلاثة، يحظون بثقة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، وخصوصًا الثنائي الأول.