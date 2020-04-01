ريال مدريد يضحي بنجومه الثلاثة مقابل التعاقد مع جوهرة توتنهام

قدم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عرضه الأول لضم المهاجم الإنجليزي، هاري كين، نجم توتنهام، وفقا لتقرير صحفي فرنسي.

قدم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عرضه الأول لضم المهاجم الإنجليزي، هاري كين، نجم توتنهام، وفقا لتقرير صحفي فرنسي.

وأشار موقع "le10sport" الفرنسي في تقرير مفصل، إن عرض ريال مدريد سيشمل 3 لاعبين، وهم خاميس رودريجيز، وجاريث بيل، ومارسيلو.



