النفط ينهي التعاملات على تراجع بعد جلسة متقلبة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 09:35 م
أسعار النفط
أسعار النفط

أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع بعد جلسة متقلبة لتهبط بعد إعلان ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 13.8 مليون برميل بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة من الخام قرب مستوى قياسي مرتفع.

وتقترب أسعار الذهب الأسود من أدنى مستوياتها منذ عام 2002 والتي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط أزمة كورونا الجارية التي تتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وبالتبعية تقلص الطلب على النفط.

ولم تتوصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية ومنتجي الخام الآخرين وعلى رأسهم روسيا بالأمس إلى اتفاق بشأن إبرام اجتماع خلال الشهر الجاري لمناقشة تراجع الأسعار.

لكن قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن كبار منتجي النفط سوف يجتمعون لوقف انهيار الأسعار.

وارتفع إنتاج أوبك النفطي بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بحسب مسح لوكالة "بلومبرج".

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنحو 0.8 بالمائة، مسجلاً مستوى 20.31 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 21.11 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 5.8 بالمائة إلى 24.82 دولار للبرميل.


بالرغم من تعافي أسعار النفط بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، لأن الخام سجل أسوأ أداء شهري وفصلي بنهاية، ليتراجع بنحو 54 بالمائة بنهاية تداولات مارس، مع تأثير أزمة كورونا على الطلب بجانب حرب الأسعار بين كبار المنتجين.

وعانت أسعار النفط من خسائر شهرية بنحو 54.2 بالمائة وفصلية بنسبة 66.4 بالمائة مع تراجع الطلب وتخمة المعروض.

وأدى انتشار فيروس كورونا عالمياً إلى تراجع الطلب على الخام وسط قيود السفر والإغلاقات في العديد من الدول، كما أن اندلاع حرب الأسعار بين السعودية وروسيا وتعهداتهم بزيادة الإنتاج عمق حراج أسعار النفط.

وعند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو  بنحو 1.9 بالمائة ليصعد إلى مستوى 20.16 دولار للبرميل، متعافياً من أدنى مستوى منذ عام 2002 والمسجل أمس دون 20 دولاراً للبرميل.

وتراجع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو  بنحو 0.09 بالمائة إلى 22.74 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند 23.87 دولار للبرميل خلال التعاملات.

ويأتي ارتفاع سعر "نايمكس" عند التسوية بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وأفاد تقرير نشرته وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لم تسمها بأن مصافي تكرير النفط العالمية خفضت إنتاجها في الوقت الحالي بسبب تراجع الطلب على وقود النقل مع خفض مصافي التكرير الأوروبية إنتاجها بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً.

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