النفط ينهي التعاملات على تراجع بعد جلسة متقلبة





أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع بعد جلسة متقلبة لتهبط بعد إعلان ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 13.8 مليون برميل بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة من الخام قرب مستوى قياسي مرتفع.





وتقترب أسعار الذهب الأسود من أدنى مستوياتها منذ عام 2002 والتي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط أزمة كورونا الجارية التي تتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وبالتبعية تقلص الطلب على النفط.





ولم تتوصل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية ومنتجي الخام الآخرين وعلى رأسهم روسيا بالأمس إلى اتفاق بشأن إبرام اجتماع خلال الشهر الجاري لمناقشة تراجع الأسعار.





لكن قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن كبار منتجي النفط سوف يجتمعون لوقف انهيار الأسعار.





وارتفع إنتاج أوبك النفطي بنحو 150 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، بحسب مسح لوكالة "بلومبرج".





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنحو 0.8 بالمائة، مسجلاً مستوى 20.31 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 21.11 دولار للبرميل خلال التعاملات.





وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنحو 5.8 بالمائة إلى 24.82 دولار للبرميل.







