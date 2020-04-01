ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا إلى أكثر من 15 الف

Advertisements

أصدر فخر الدين قوجه، وزير الصحة التركي، اليوم الأربعاء، الموافق 1 إبريل 2020، بيان بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 15 ألف و679 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 277 حالة، وذلك خلال ثلاث أسابيع فقط منذ بداية ظهور أول حالة مصابة في تركيا.



وأوضح قوجه، سجلت تركيا اليوم 2148 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة فقط، ووفاة 63 شخص، وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 333 حالة، مشيرًا إلى أن نحو 80% من وفيات كورونا في تركيا تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما.



وتابع وزير الصحة التركي، أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا بتركيا 1.58% من إجمالي المصابين، وأنها نسبة ضئيلة بالنسبة للدول الأخرى.



