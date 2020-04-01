العراق يعلن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا و34 إصابة جديدة

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 547 حالة.

وأعلنت دائرة الصحة بمحافظة واسط أن حالة الوفاة التي سجلتها لمصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 80 عاما.

وقالت دائرة صحة النجف، في بيان: "أحد مرضى كورونا الراقدين في مستشفى الحكيم العام توفي، الاثنين"، موضحة أن "المريض يبلغ من العمر 69 عاما وهو من الوافدين من سوريا، وعانى من مضاعفات مرض السكري".

ويذكر أن أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا الجديد في محافظتي النجف وواسط، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 44.

ويذكر أن أعلنت وزارة النفط العراقية انخفاض إيرادات العراق من النفط إلى 2.99 مليار دولار في مارس، بتراجع نسبته 54% عن إيرادات فبراير البالغة نحو 5.5 مليار دولار.





وهبطت صادرات العراق النفطية بسبب تدهور أسعار الخام عالمياً وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، ما ينذر بتعميق الأزمة في ثاني أكبر الدول المنتجة في منظمة أوبك.





وانهارت أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى أدنى معدل لها منذ 18 عاماً، بفعل تفشي فيروس كورونا، الذي أثر على نشاط المصانع وتوقف سلاسل الإمدادات وحركة الطيران بين دول العالم.





وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان، الأربعاء، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس، بلغت نحو 105 ملايين برميل مقابل 98 مليون برميل في فبراير/شباط.





ويبلغ متوسط صادرات العراق من النفط يومياً نحو 3.5 مليون برميل، ويمتد ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأكثر من 90% من موازنة الدولة التي بلغت 112 مليار دولار في 2019، على عائدات النفط.